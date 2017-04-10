Адмірал НАТО: Активність ВМФ Росії зараз вища, ніж у часи холодної війни

Активність військово-морського флоту Росії в Європі перевищує рівень, який спостерігався у часи "холодної війни". Про це заявила головнокомандувач силами ВМС НАТО в Європі та Африці адмірал Мішель Говард, передає Reuters.

"Ми бачимо активність, яку не бачили навіть у часи Радянського Союзу. Це безпрецедентна діяльність", - сказала вона.

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Говард нагадала про розміщення авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Середземному морі, посилення патрулювання в північній частині Атлантичного і Арктичного регіонів, позапланового розгортання підводних човнів і активності підводних човнів на Чорному морі.

"Вони (флот РФ) - глобальний флот, я розумію це, але його активність значно зросла за останні кілька років", - сказала Говард. Вона заявила, що існує небезпека того, що члени НАТО зосередяться на інших інтересах, не зважаючи на діяльність Росії.

Також Ховард підкреслила, що маневри ВМФ РФ відбувалися на тлі зростання кібератак, а також "непрофесійних" зближень з боку російських літаків з літаками США та інших членів Альянсу.