Ракети США знищили 20% бойової авіації Сирії - Меттіс

У результаті ракетного удару США по сирійській авіабазі пошкоджено або повністю знищено 20% бойової авіації сирійської урядової армії, а також склади палива, боєприпасів та засоби протиповітряної оборони, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, як повідомляє Reuters.

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"Сирійський уряд втратив здатність заправляти або переозброювати літаки на аеродромі Шайрат, і в даний час використання злітно-посадкової смуги позбавлено військового інтересу", - сказав глава Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі в провінції Хомс, з якої війська Асада здійснили хімічну атаку в провінції Ідліб. Два військових кораблі США, розташовані в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".