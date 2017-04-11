Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за тексти про Росію

Журналісти видання The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за тексти про Росії, передає dw.com.

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Журналісти видання писали про спроби президента РФ Володимира Путіна розширити російський вплив за кордоном, "розкриваючи такі методи, як вбивство, переслідування в Інтернеті і поширення компроматів щодо опонентів".

В перелік зазначених робіт журі увійшли матеріали про "армію російських тролів", вигоді Москви від викриттів Wikileaks, російських кібератаках на американських демократів і інші статті.

Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству" - отримали журналісти The New York Daily News і ProPublica, які писали про виселення представників меншин, які живуть за межею бідності, з державного житла в Нью-Йорку.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" Пулітцерівської премії удостоєні журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), які вивчали "панамські досьє".

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США і в світі нагород у галузі журналістики. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в якому-небудь американському виданні.