Як християни відзначають Страсну п'ятницю у різних країнах світу (фотогалерея)

В останню п'ятницю перед Великоднем християни відзначають Страсну (або Велику) п'ятницю - п'ятницю Страсного тижня, яка присвячена спогадам засудження на смерть, хресних страждань і смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста його тіла і поховання.

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Відзначимо, що в 2017 році православна і католицька Пасхи співпадають, тому і Страсну п'ятницю всі християни відзначають в один день.

За традиціями православних вірян у Страсну п’ятницю не прийнято співати, гуляти й веселитися. Вважається, що людина, що веселиться у цей день, весь рік проплаче.

Страсна п'ятниця – день особливо суворого посту. Вважається, що у цей день можна їсти лише хліб і пити тільки воду.

Також у цей день не можна працювати, щоб ніщо не відволікало від молитов і служб.

Нагадаємо, цього року православний Великдень відзначається 16 квітня.