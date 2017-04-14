Як християни відзначають Страсну п'ятницю у різних країнах світу (фотогалерея)

16:49, 14 квітня 2017
Світ
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В 2017 році православна і католицька Пасхи співпадають, тому і Страсну п'ятницю всі християни відзначають в один день.

Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim
Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim /  © REUTERS
Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim
Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim /  © REUTERS
Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim
Представники італійської громади відтворюють біблійні сюжети на вулицях німецького міста Bensheim /  © REUTERS
П'ятнична служба в Тбілісі (Грузія)
П'ятнична служба в Тбілісі (Грузія) /  © REUTERS
Страсна п'ятниця у Єрусалимі
Страсна п'ятниця у Єрусалимі /  © REUTERS
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі /  © REUTERS
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі /  © REUTERS
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі
Віряни у Страсну п'ятницю в Єрусалимі /  © REUTERS
Православні священики в Страсну п'ятницю в Афінах (Греція)
Православні священики в Страсну п'ятницю в Афінах (Греція) /  © REUTERS
Велика п'ятниця в Південному Судані
Велика п'ятниця в Південному Судані /  © REUTERS
Велика п'ятниця в Південному Судані
Велика п'ятниця в Південному Судані /  © REUTERS
Велика п'ятниця в Південному Судані
Велика п'ятниця в Південному Судані /  © REUTERS
Страсна п'ятниця у Південній Африці
Страсна п'ятниця у Південній Африці /  © REUTERS
Страсна п'ятниця у Південній Африці
Страсна п'ятниця у Південній Африці /  © REUTERS
Страсна п'ятниця у Південній Африці
Страсна п'ятниця у Південній Африці /  © REUTERS
Велика п'ятниця на Філіппінах
Велика п'ятниця на Філіппінах /  © REUTERS
Велика п'ятниця на Філіппінах
Велика п'ятниця на Філіппінах /  © REUTERS
Велика п'ятниця на Філіппінах
Велика п'ятниця на Філіппінах /  © REUTERS
Процесія у Велику п'ятницю на Філіппінах
Процесія у Велику п'ятницю на Філіппінах /  © REUTERS
Православна служба у Страсну п'ятницю в Ефіопії
Православна служба у Страсну п'ятницю в Ефіопії /  © REUTERS
Парафіянка православної церкви в Ефіопії
Парафіянка православної церкви в Ефіопії /  © REUTERS
Християнська служби в Пакистані
Християнська служби в Пакистані /  © REUTERS
Хода у Страсну п'ятницю в Мумбаї (Індія)
Хода у Страсну п'ятницю в Мумбаї (Індія) /  © REUTERS

В останню п'ятницю перед Великоднем християни відзначають Страсну (або Велику) п'ятницю - п'ятницю Страсного тижня, яка присвячена спогадам засудження на смерть, хресних страждань і смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста його тіла і поховання.

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Відзначимо, що в 2017 році православна і католицька Пасхи співпадають, тому і Страсну п'ятницю всі християни відзначають в один день.

За традиціями православних вірян у Страсну п’ятницю не прийнято співати, гуляти й веселитися. Вважається, що людина, що веселиться у цей день, весь рік проплаче.

Страсна п'ятниця – день особливо суворого посту. Вважається, що у цей день можна їсти лише хліб і пити тільки воду.

Також у цей день не можна працювати, щоб ніщо не відволікало від молитов і служб.

Нагадаємо, цього року православний Великдень відзначається 16 квітня.

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Новина в сюжеті: Великдень 2017
Теги: #фотогалерея#Великдень#Страстна п'ятниця