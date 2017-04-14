В одному штаті США вперше за 10 років збираються провести одразу сім страт – ЗМІ

В американському штаті Арканзас протягом 11 днів - з 17 по 27 квітня - збираються стратити сімох чоловіків, засуджених до смертної кари.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Причина такого поспіху - те, що наприкінці місяця спливає термін придатності мідазоламу - лікарського засобу, який використовується у процесі виконання смертної кари шляхом отруйної ін'єкції, пояснив губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон.

Перші страти заплановані на Великодній понеділок, 17 квітня. Цей день не є державним вихідним у США.

Протягом останніх десяти років у Арканзасі не страчували засуджених. Сімом чоловікам виносили смертні вироки у період 1990-2000 рр. у зв'язку з убивствами, пограбуваннями та зґвалтуваннями. Адвокати одного з засуджених, якого мають стратити 17 квітня, вимагають відкласти виконання вироку, поки справу не закінчить розглядати Верховний суд США. Вони домагаються призначення додаткової психіатричної експертизи для свого підзахисного.

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Мідазолам - один із лікарських засобів, які використовують у процесі виконання смертного вироку для того, аби засуджені втрачали свідомість. У США використання цього препарату вважається суперечливим після того, як у квітні 2014 року засуджений до смертної кари Клейтон Локетт понад 40 хвилин залишався при свідомості після ін'єкції мідазоламу та помер болісною смертю. Європейські виробники мідазоламу відмовляються постачати до Сполучених Штатів додаткові партії препарату. Наявні запаси невдовзі закінчаться, тому в Арканзасі й поспішають виконати смертні вироки.

Правозахисники закликали владу Арканзасу призупинити виконання смертних вироків. Очільниця американського відділення міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) Еріка Гевара Розас розкритикувала рішення влади Арканзасу. На її думку, ідеться про "конвеєр смерті, який ось-ось увімкнуть".

Правозахисниця вказала на те, що з юридичної точки зору виконання смертної кари у випадку цих засуджених є вкрай сумнівним. За інформацією представниці AI, двоє з сімох засуджених мають психічні розлади і через це не повинні бути страчені.