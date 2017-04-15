Китай припинив повітряне сполучення із КНДР

Національна авіакомпанія Китаю Air China призупинила польоти з Пекіна у столицю Північної Кореї Пхеньян, пише South China Morning Post.

Однак причина припинення авіарейсів не повідомляється.

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При цьому заява про припинення польотів послідувало після слів глави МЗС Китаю про те, що ескалація конфлікту США та Північної Кореї може "відбутися в будь-який момент". Він зазначив, що у війні США і КНДР не буде переможців.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам і їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».