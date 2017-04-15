Роналду заплатив жертві зґвалтування 375 тисяч євро за мовчання - ЗМІ

Футболіст мадридського "Реала" Кріштіану Роналду погодився виплатити 375 тисяч доларів жінці, яка висунула йому звинувачення у зґвалтуванні, пише DW.

Як повідомляє в суботу, 14 квітня, Der Spiegel з посиланням на матеріали порталу Football Leaks, після отримання грошей жінка, чиє ім'я не називається, ніколи не буде розповідати про інцидент, який нібито стався 13 червня 2009 року в Лас-Вегасі. Сторони прийшли до позасудової угоди ще в 2010 році. З боку Роналду документ підписав його адвокат Карлуш Осоріо де Каштру.

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Жителька Лас-Вегаса, якій на момент інциденту було близько двадцяти п'яти років, і чию особу Der Spiegel нібито встановив, що в документі також зобов'язується відмовитися від усіх звинувачень на адресу Роналду. Повідомляється також про існування листа, нібито наявного в розпорядженні видання, в якому жінка на шести сторінках докладно описує можливе зґвалтування і травми, які вона отримала в результаті події.

Ще один адвокат Роналду, Йоханнес Крайле (Johannes Kreile), заявив, що звинувачення, висунуті на адресу його клієнта, "відкидаються як невідповідні дійсності". Роналду, за словами адвоката, буде приймати "заходи проти будь-якого помилкового твердження, а також проти кожного порушення його права на особисте життя".