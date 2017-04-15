Під Алеппо на станції з тисячами евакуйованих сирійців прогримів вибух: десятки загиблих

У сирійському місті Алеппо прогримів вибух біля автобуса, що перевозив евакуйованих біженців. Читайте такожВ Сирії почалася евакуація з чотирьох міст

Про це повідомляє державне агентство SANA.

За інформацією агентства, вибух стався в західній частині міста, в передмісті Рашидин. Як повідомляє Reuters з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, розташованого в Лондоні, в результаті вибуху загинули щонайменше 16 осіб. Сирійське державне телебачення в своєму офіційному акаунті в Facebook заявив про 39 загиблих у результаті теракту.

Вибух стався поблизу автобуса, що перевозив жителів шиїтських сіл, які були евакуйовані за угодою між владою країни і і силами опозиції. За попередньою інформацією, теракт був організований терористом-смертником, що атакували біженців на автомобілі, начиненому вибухівкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 7 тисяч сирійців – мирних жителів і повстанців, яких вранці 14 квітня почали евакуювати з чотирьох міст, які опинилися в облозі, заблоковані в автобусах на двох станціях поблизу Алеппо.