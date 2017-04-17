У США розшукують чоловіка, який скоїв убивство у прямому ефірі в Facebook

Поліція міста Клівленд в Огайо оголосила в розшук підозрюваного, який убив чоловіка та вів пряму трансляцію через Facebook Live. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на начальника поліції міста Келвіна Вільямса, передає РБК.

Читайте такожУ США дівчина стрімила в Facebook, як помирає її хлопець (відео)

У поліції закликали підозрюваного на ім'я Стівен Стівенс здійснити явку з повинним та «більше нікому не заподіяти шкоди». Відео прямої трансляції було доступно в соціальній мережі протягом трьох годин, після чого її видалили.

На відео підозрюваний заявив, що скоїв ще кілька вбивств, проте поліції поки що не вдалося перевірити цю інформацію. Вільямс також нічого не повідомив про жертву Стівенса, зазначає AP.

За даними Huffington Post, жертвою вбивці-стрімера став 78-річний чоловік.