Грузія звинуватила РФ в посяганні на суверенітет

Спеціальний представник глави грузинського уряду з відносин з Росією Зураб Абашидзе оцінив запланований візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова в Сухумі як «порушення суверенітету Грузії». Майбутній візит оцінив і заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія, який назвав його «ігноруванням міжнародних принципів і законів».

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«Це чергова спроба посягання на суверенітет Грузії», - додав Джалаганія, передає ТАСС.

У понеділок стало відомо, що Лавров у вівторок відвідає Абхазію з дводенним робочим візитом. 18 квітня міністр візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового комплексу будівель посольства Росії в Абхазії, а 19 квітня проведе переговори з "президентом" Абхазії Раулем Хаджимбой і "главою МЗС" невизнанної республіки Дауром Кове.

Останній раз російський міністр відвідував Сухум шість років тому у квітні 2011 року.