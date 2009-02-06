Лукашенко зізнався, що вибори пройшли з порушенням, але "за поняттями"

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зізнався, що парламентські вибори в Білорусі проводилися з порушенням національного законодавства, але «за поняттями Європейського Союзу».

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні в інтерв`ю телеканалу Euronews.

“Ми вибори в Білорусі проводили так, як нам показувала Європа. Ось вони приїжджали до нас від Євросоюзу, від ОБСЄ і говорили: «Ви знаєте, у вас ось це не так, треба – так». – «Добре, буде так». Яка країна собі може дозволити проводити вибори, порушуючи власне законодавство? Жодна. Ми порушили все, але робили за поняттями Європейського союзу”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що Європа мало цікавиться суттю білоруської опозиції. «До речі, Європа не дуже й цікавиться суттю нашої опозиції. І що ж це за опозиція така, яка бореться вже в центрі Європи 20 з гаком років, мабуть, і ніяк не може хоча б одну людину провести до парламенту, навіть, відверто кажучи, за підтримки влади?», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі у вересні 2008 року відбулися чергові парламентські вибори, в результаті яких жоден з опозиційних політиків не пройшов до складу нижньої палати білоруського парламенту.

Спостерігачі за парламентськими виборами від ОБСЄ визнали їх недостатньо демократичними.