Бойовики ІДІЛ застосували іприт проти військових інструкторів США і Австралії в Іраку - CBS
08:18, 19 квітня 2017Світ
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За даними телеканалу, допомога медиків знадобилася 25 іракцям.
Ілюстрація REUTERS
Бойовики ІДІЛ застосували бойову отруйну речовину шкіряно-наривної дії іприт проти військових інструкторів США і Австралії, які перебувають в одній з військових частин в Іраку.
Про це повідомляє телеканал CBS News.
Зазначається, що інцидент стався минулої неділі. За даними телеканалу, допомога медиків знадобилася 25 іракцям. При цьому жоден з військових інструкторів не постраждав.
За фактом події почато розслідування.
Нагадаємо, раніше на сайті Європейського департаменту з безпеки та інформації повідомлялося, що в Сирії заарештували ватажка терористичної угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді.
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