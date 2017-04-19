Бойовики ІДІЛ застосували іприт проти військових інструкторів США і Австралії в Іраку - CBS

Бойовики ІДІЛ застосували бойову отруйну речовину шкіряно-наривної дії іприт проти військових інструкторів США і Австралії, які перебувають в одній з військових частин в Іраку.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Зазначається, що інцидент стався минулої неділі. За даними телеканалу, допомога медиків знадобилася 25 іракцям. При цьому жоден з військових інструкторів не постраждав.

За фактом події почато розслідування.

Нагадаємо, раніше на сайті Європейського департаменту з безпеки та інформації повідомлялося, що в Сирії заарештували ватажка терористичної угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді.