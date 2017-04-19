Медведєв заявив, що санкції проти Росії "дуже надовго", але це "не лякає"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляє, що санкції проти Росії «дуже надовго», але це «не лякає російську владу».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи в Держдумі зі звітом про діяльність уряду.

«Нас і санкціями продовжували тиснути, це вже загальне місце (тиску), і вони, ймовірно, вже надовго. Була дешева нафта. Все це залишилося. Але ми навчилися використовувати ситуацію, коли вступили в конкурентну боротьбу за лідерство на внутрішньому й зовнішньому ринку. Сьогодні ніякі виклики нас вже не лякають. Навпаки - дають стимул розвиватися», - запевнив Медведєв.

Читайте такожМедведєв прокоментував розслідування про його "таємну імперію"

За його словами, сьогодні «ніякі проблеми не лякають російський уряд».

Як заявив Медведєв, «вдалося усвідомити по-новому як усі можливості країни, так і те, що розраховувати треба лише на себе».

«У політиці, при всьому зовнішньому тиску, ми по-новому усвідомили можливості не тільки йому протистояти, але й наступати в просуванні своїх інтересів. В економіці - ми по-новому усвідомили можливості не тільки просто ситуативно відповідати на кризові явища, але й створювати нові джерела зростання», - сказав він.

За словами Медведєва, російська економіка розвивається, незважаючи на те, що «нам передбачали катастрофу з різних місць, у тому числі з-за океану», і «прогрес бачать навіть ті, кого важко запідозрити в симпатіях до РФ».