У ході акцій протесту у Венесуелі постраждало понад 200 людей
09:38, 21 квітня 2017Світ
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В ході акцій 19 і 20 квітня, було затримано 585 осіб.
Ілюстрація REUTERS
Під час акцій протесту у Венесуелі постраждали 223 людини. Про це повідомили представники опозиційного об'єднання «Круглий стіл демократичної єдності», передає газета El Nacional.
Депутат Маріальберт Барріос також повідомив виданню, що в ході акцій 19 і 20 квітня, були затримані 585 людей, пише РБК.
Учасники протестних акцій звинувачують президента країни Ніколаса Мадуро в узурпації влади в країні і вимагають його відставки. Після початку протестів на вулиці Венесуели вийшли прихильники лідера країни. Між політичними супротивниками виникли зіткнення, що призвели до загибелі трьох людей.
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