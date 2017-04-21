У ході акцій протесту у Венесуелі постраждало понад 200 людей

Під час акцій протесту у Венесуелі постраждали 223 людини. Про це повідомили представники опозиційного об'єднання «Круглий стіл демократичної єдності», передає газета El Nacional.

Депутат Маріальберт Барріос також повідомив виданню, що в ході акцій 19 і 20 квітня, були затримані 585 людей, пише РБК.

Учасники протестних акцій звинувачують президента країни Ніколаса Мадуро в узурпації влади в країні і вимагають його відставки. Після початку протестів на вулиці Венесуели вийшли прихильники лідера країни. Між політичними супротивниками виникли зіткнення, що призвели до загибелі трьох людей.