У Санкт-Петербурзі померла ще одна постраждала при теракті в метро

У лікарні Санкт-Петербурга померла ще одна постраждала в результаті вибуху в метро.

Про це повідомила віце-губернатор міста Ганна Митяніна, передає "Медуза".

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Ім'я постраждалої вона називати не стала, повідомивши лише, що це жінка 1960 року народження.

Число загиблих в результаті вибуху в метро, таким чином, зросла до 15 людей, не рахуючи терориста.

Як повідомлялося, З квітня в Петербурзі на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух.

Незабаром після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено і знешкоджено ще один саморобний вибуховий пристрій. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею "теракт". За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження, уродженець Киргизії.

Слідчі вважають, що Джалілов спочатку заховав замасковану бомбу на "Площі Повстання", а потім підірвався у вагоні. У рамках розслідування теракту були затримані вісім передбачуваних учасників джихадистські осередків. Шість з них перебували в Санкт-Петербурзі, двоє - в Москві. Всі затримані - вихідці з Центральної Азії. Всі підозрювані заарештовані.