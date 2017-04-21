У мережі з’явились відео із місця нападу на будівлю ФСБ у Росії

13:15, 21 квітня 2017
Світ
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Наразі на місці події проводять оперативно-слідчі заходи.

На місці події проводять оперативно-слідчі заходи / скріншот

У мережі з’явилось відео із Хабаровська, де був здійснений напад на будівлю ФСБ. На відео, які в Інтернеті публікують користувачі соцмереж, можна також помітити правоохоронців із зброєю.

Російські ЗМІ повідомляють, що на місці події проводять оперативно-слідчі заходи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у російському місті Хабаровськ напали на приймальню ФСБ. Про це повідомили у самій службі. Загинув один співробітник ФСБ і один відвідувач приймальні. Нападника вбили.

"21 квітня о 17:02 за місцевим часом в приймальню Управління ФСБ Росії в Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які знаходились у приймальні", - повідомили в ЦГЗ ФСБ Росії.

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Теги: #напад на ФСБ в Хабаровську