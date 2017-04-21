Діти Башара Асада почали вчити російську мову

Діти президента Сирії Башара Асада почали вчити російську мову. Про це заявив посол Сирії в Росії Ріяд Хаддад під час виступу в Раді Федерації, як передає «Інтерфакс».

У Башара Асада троє дітей — дочка Зейн Асад, їй 13 років, і два сини — Карім Асад (15 років) та Хафез аль-Асад (12 років).

Читайте такожУ Лондоні вимагають позбавити дружину Асада британського громадянства - ЗМІ

Також, за словами посла, російська мова стала другою мовою в сирійських школах. «Рішення президента Башара Асада про те, щоб російська мова стала другою мовою в Сирії — це один з елементів подяки сирійського народу російському народу за його підтримку», — сказав він. Він додав, що багато батьків називають своїх дітей Путіним.

Як повідомив Хаддад, у всіх університетах Сирії були відкриті кафедри вивчення російської мови у школах вивчення російської починається з сьомого класу. Крім того, як передає ТАСС, Асад віддав на безоплатній основі землю поряд з Дамаском, щоб побудувати там російську школу.