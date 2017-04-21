У Німеччині озброєний чоловік напав на відділення банку
16:50, 21 квітня 2017Світ
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Під час перестрілки з поліцією зловмисник був поранений.
Правоохоронці заарештували 57-річного нападника / скріншот відео
У місті Вальдсгут-Тінген на півдні Німеччини озброєний невідомий напав на відділення банку, повідомляє ТСН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначається, інцидент стався у місцевому відділенні Postbank, у приміщенні якого перебували двоє співробітників. На щастя, їм вдалося забарикадуватися у сусідній кімнаті.
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Під час перестрілки з поліцією зловмисник був поранений.
Наразі правоохоронці заарештували 57-річного нападника, проте чоловіку поки що надають медичну допомогу. За попередніми даними, зловмисник працює лікарем.
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