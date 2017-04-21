В аеропорту США пропустили на рейс жінку з пістолетом у сумці

В американському аеропорту Лос-Анджелеса жінку пропустили на борт літака з пістолетом в сумочці.

Жінка-поліцейський просто забула викласти зброю з сумочки, передає ТСН з посиланням на BBC.

Наголошується, що в результаті особистого огляду та сканування ручної поклажі зброю не було виявлено.

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"42-річна офіцер поліції Ноель Грант з поліцейського управління Санта-Моніки їхала у відпустку і везла з собою свій особистий пістолет, а не службову зброю", – йдеться у повідомленні.

Грант згадала про пістолет і натрапила на нього та шість набоїв до нього в сумці, тільки коли робила пересадку в Тайбеї, столиці Тайваню.

Жінка повідомила про казус місцеву владу, яка заборонила їй залишати територію країни до завершення розгляду.

Незабаром, влада США визнала, що процедура проходження огляду в аеропорту Лос-Анджелеса не була проведена ретельно.

"Відповідальні за те, що на борт літака потрапила вогнепальна зброя, будуть знайдені", – запевнили в управлінні безпеки на транспорті США.