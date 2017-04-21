У Нігерії загинули 30 фанів "Манчестер Юнайтед"

У Нігерії внаслідок падіння електрокабелю на дах футбольного центру загинули 30 футбольних фанів «Манчестер Юнайтед».

Про це повідомляє видання Mirror.

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Трагедія сталася у місті Калабар у той час, коли вболівальники дивились чвертьфінал Ліги Європи. Як розповіли очевидці, вони побачили спалах на трансформаторі, після чого кабель високої напруги впав на дах клубу.

"Двадцять вісім із постраждалих померли на місці, ще двоє - в лікарні. Близько 50 осіб дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" висловив співчуття рідним загиблих і потерпілих.