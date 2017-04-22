На заморських територіях Франції розпочалося голосування на виборах президента

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Lefigaro.

Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.

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Як відомо, 23 квітня у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів. На пост президента країни претендують 11 кандидатів.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у передвиборчих перегонах за два дні до голосування.

Друге місце посідає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22%.