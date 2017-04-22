На заморських територіях Франції розпочалося голосування на виборах президента
16:45, 22 квітня 2017Світ
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Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.
Перший тур президентських виборів в континентальній Франції відбудеться завтра, 23 квітня / flickr.com/photos/rakerman
На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Lefigaro.
Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.
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Як відомо, 23 квітня у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів. На пост президента країни претендують 11 кандидатів.
Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у передвиборчих перегонах за два дні до голосування.
Друге місце посідає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22%.
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