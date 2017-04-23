З 100 потенційних терористів у Німеччині кожен восьмий має російське громадянство

У Німеччині нарахували близько 100 осіб, які становлять потенційну загрозу для громадської безпеки та підлягають депортації, з них кожен восьмий має російське громадянство.

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Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), пише DW.com.

З початку нинішнього року з Німеччини вислали 13 осіб, що представляють потенційну загрозу для громадської безпеки.

За відомостями видання, всього у ФРН близько 100 таких осіб, які підлягають депортації в країни походження. Понад 30 відсотків з них - громадяни Туреччини, чверть є вихідцями з Північної Африки, а кожен восьмий має російське громадянство. Більшість серед останніх - чеченці, уточнює FAS.

У загальній складності МВС Німеччини налічує 950 осіб, що загрожують безпеці країни, зазначає газета. Але третина цих людей мають німецькі паспорти і не можуть бути видворені з ФРН. Потенційними терористами вважаються ті, хто, за оцінкою поліції, здатний здійснити теракт.