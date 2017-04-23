Король Саудівської Аравії Салман призначив свого сина новим послом в США

04:53, 23 квітня 2017
Світ
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Поряд з цим призначенням, король Саудівської Аравії провів цілу низку перестановок в керівництві країни.

REUTERS

Король Саудівської Аравії Салман призначив свого сина принца Халеда новим послом країни в США.

Про це повідомляє The Star.

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«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Туркі звільнений з посади посла в США. Призначено послом принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азіз», - йдеться у королівському декреті.

Поряд з цим призначенням, король Саудівської Аравії провів цілу низку перестановок в керівництві країни. Була проведена зміна військового керівництва, командувача операцією в Ємені. Міністр з питань цивільної служби Халед Аль Агадж був відсторонений від займаної посади у зв'язку ведеться проти нього розслідуванням. Зміни в керівництві відбулися також у міністерствах друку, енергетики та в розвідці.

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Теги: #посол#Саудівська Аравія#король Салман