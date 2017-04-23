Франція обирає президента (фоторепортаж)

У Франції стартував перший тур президентських виборів. Про це повідомляє Reuters. Близько 47 мільйонів виборців під посиленою охороною 50 тисяч правоохоронців вирішують, віддати перемогу проєвропейському новачкові-центристу, скандальному ветерану-консерватору, який хоче скоротити державні витрати, ультралівому евроскептику і шанувальнику Фіделя Кастро або, можливо, вперше в історії Франції зробити президентом жінку, яка мріє закрити кордони від мігрантів і відмовитися від євро.

Читайте такожУ французькому консульстві в Нью-Йорку призупинили вибори президента після евакуації

У країні і за її межами в 8 ранку за місцевим часом (9:00 за Києвом) відкриються 67 тисяч виборчих дільниць. Голосування триватиме до 19:00 (20:00 за Києвом), а в деяких великих містах – і на годину довше.

У свою чергу французи, що знаходяться, наприклад, в Канаді і США вже вишикувалися в черги на дільницях.

У президентській гонці беруть участь 11 кандидатів. Лідирують Емманюель Макрон (рух «На марші») і голова «Національного фронту» Марін Ле Пен. За ними з мінімальним відривом йдуть Франсуа Фійон (правоцентрист з партії «Республіканці») і ліворадикал Жан-Люк Меланшон (руху «Нескорена Франція»).

За результатами виборів із тривогою стежать у всьому світі – чи переможе популізм тут так само, як і під час референдуму про вихід Великобританії з ЄС або президентських виборів у США, коли виграв Дональд Трамп.

За даними опитування Ipsos Sopra Steria за два дні до голосування, в першому турі Макрон набирає 24% голосів виборців, що на один пункт більше порівняно з попереднім опитуванням. Друге місце займає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22% (-0,5%). Другий тур відбудеться 7 травня.