"Танки на кордоні і політика конфлікту": росЗМІ перетворили інтерв'ю зі Столтенбергом в "страшилку"

Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску звинуватила російські канали "Росія 24" і "Росія 1" в перекручуванні слів генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

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У чотирьох повідомленнях у Twitter вона викрила випадки перекручування слів генсека російськими державними каналами, які є одними з основних рупорів пропаганди Кремля.

"Генсек Столтенберг ні разу не згадував про "танки на кордоні" в інтерв'ю "Росія 24", - написала вона, надавши посилання на запис інтерв'ю.

За її словами, Столтенберг насправді сказав каналу, що мета НАТО – "попередити конфлікт, а не спровокувати його".

"Євген Попов (журналіст "Росія 1") перекручує правду: генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про "оборону і діалог" з Росією, а не "конфлікт та діалог", - написала Лунгеску.

"Російське ток-шоу "60 хвилин" заявляє, що НАТО "планує агресію". Це нісенітниця. Дивіться, що генсек говорив насправді", - написала прес-секретар НАТО.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ перекрутили слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про анексію Криму, назвавши її "приєднанням".

Як відомо, у НАТО вже неодноразово заявляли про необхідність протистояння російській пропаганді, однак наголошували, що не будуть відповідати на пропаганду пропагандою.