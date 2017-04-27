У КНДР заявили, що ніколи не припинять ядерні випробування

КНДР "ніколи не зупинить" свої ядерні випробування допоки триватиме те, що вони розглядають як "акти агресії" США.

Про це в інтерв'ю CNN заявив північнокорейський чиновник Сок Чхоль Вон.

Чиновник КНДР не зміг підтвердити, коли станеться шосте ядерне випробування, але запевнив, що це не відбудеться під впливом зовнішніх подій.

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"Ядерне випробування є важливою частиною наших тривалих зусиль зі зміцнення наших ядерних сил", - сказав він.

"Поки Америка не припинить ворожих актів агресії, ми ніколи не зупинемо ядерні та ракетні випробування", - додав він.

Повідомляється, що Сок є директором Інституту Північної Кореї з прав людини в Академії суспільних наук, але він був уповноважений коментувати інформацію для CNN з усіх питань.