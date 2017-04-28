Парламент Албанії обрав президентом Іліра Мету

Парламент Албанії обрав свого спікера-соціаліста Іліра Мету президентом країни після того, як спроби досягти консенсусу з право-центристською опозицією провалилися, пише Радіо Свобода.

28 квітня парламент Албанії, який складається зі 140 депутатів, 87-ма голосами проголосував за кандидатуру Мети. Опозиція продовжувала бойкотувати засідання парламенту і не брала участі голосування.

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48-річний економіст Ілір Мета є лідером молодіжної партії «Соціалістичний рух за інтеграцію». Його кандидатуру підтримала Соціалістична партія прем’єра Еді Рами.

У 30 років Мета був прем’єр-міністром, також працював міністром закордонних справ.

Його кандидатуру обрали після трьох раундів, під час яких урядова коаліція не могла висунути кандидата, заявляючи, що хоче щодо цього досягти консенсусу з право-центристською опозицією.

Опозиція блокує засідання парламенту з лютого, вимагаючи відставки Еді Рами перед запланованими на 18 червня парламентськими виборами. Опозиція заявляє, що лише таким чином можна буде забезпечити прозоре голосування, і відмовляється брати участь у виборах до відставки Рами.

Європейські парламентарії безуспішно намагалися тиснути на опозицію, щоб вона змінила думку. Ілір Мета змінить на посаді президента Буяра Нішані 24 липня.