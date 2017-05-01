Літак "Аерофлоту" потрапив у "повітряну яму" в Таїланді: понад 20 людей постраждали

У Таїланді в результаті попадання літака «Аерофлоту» в зону турбулентності постраждали 25 осіб, з яких шість відмовилися від подальшої госпіталізації.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в аеропорту Суваннапхум, в якому літак здійснив посадку.

«19 осіб госпіталізовано. Інші пасажири отримали необхідну допомогу і відмовилися від подальшої госпіталізації», — сказав джерело.