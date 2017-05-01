Літак "Аерофлоту" потрапив у "повітряну яму" в Таїланді: понад 20 людей постраждали
08:54, 01 травня 2017Світ
3328 0
За попередньою інформацією, 19 осіб госпіталізовано.
Літак потрапив в сильну "зону турбулентності / Фото en.wikipedia.org
У Таїланді в результаті попадання літака «Аерофлоту» в зону турбулентності постраждали 25 осіб, з яких шість відмовилися від подальшої госпіталізації.
Читайте такожReuters дізнався подробиці катастрофи літака Ан-26 на Кубі
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в аеропорту Суваннапхум, в якому літак здійснив посадку.
«19 осіб госпіталізовано. Інші пасажири отримали необхідну допомогу і відмовилися від подальшої госпіталізації», — сказав джерело.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter