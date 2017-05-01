Кандидат в президенти Франції Макрон допускає Frexit, якщо ЄС не проведе реформи

Європейський Союз має провести реформи, інакше об'єднання зіткнеться з перспективою Frexit.

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Про це заявив кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю BBC.

"Я проєвропейський кандидат, протягом кампанії я постійно захищав європейську ідею і європейську політику, тому що вважаю їх надзвичайно важливими для французького народу й місця нашої країни в епоху глобалізації", - заявив Макрона.

Втім, незважаючи на проєвропейську позицію, лідер руху "Вперед!" наполягає на змінах в ЄС, пояснюючи це тим, що французи "дуже розлючені, нетерплячі, а дисфункція ЄС не може залишатися постійною".

Макрон зазначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою".

"А я цього не хочу, тому що на наступний день ми отримаємо Frexit чи знову "Національний фронт", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції, в який вийшли центрист Еммануель Макрона і лідер ультраправих Марін Ле Пен, відбудеться 7 травня.

Опитування прогнозують Макрону переконливу перемогу з результатом 60%.