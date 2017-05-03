Парламент Великої Британії розпущено перед достроковими виборами

У Великій Британії напередодні дострокових загальних виборів о 00:01 за місцевим часом 3 травня було розпущено парламент. Про це повідомляється на сайті вищого законодавчого органу королівства, передає РБК.

За законом, як уточнили представники парламенту, цей орган повинен бути розпущений за 25 робочих днів до виборів.

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«Процедура голосування була призначена на 8 червня, відповідно, парламент повинен бути розпущений о 00:01 [за місцевим часом] у середу, 3 травня», - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому в цей же день, як CNN повідомляв, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей здійснить візит до королеви Єлизавети II. У Букінгемському палаці політик буде просити королеву дати офіційний дозвіл на розпуск парламенту, однак ця процедура, за інформацією телеканалу, буде носити виключно формальний характер.

Розпуск парламенту, як зазначається на сайті вищого законодавчого органу Великої Британії, означає, що «кожне місце в палаті громад стає вакантним», всі справи в парламенті закінчуються, а депутати «повертаються до участі в суспільному житті» і втрачають привілеї, пов'язані з їх колишніми депутатськими повноваженнями.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Палата громад Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (нижня палата британського парламенту) підтримала ініціативу прем'єр-міністра Терези Мей провести 8 червня дострокові парламентські вибори.

За відповідне рішення проголосували 522 члена Палати громад. Проти голоси віддали 13 членів парламенту.