В залізничному тунелі на півдні Китаю загинули 12 людей

Усі 12 осіб, які потрапили під завал у споруджуваному залізничному тунелі Цишаньянь в повіті Датан в районі міста Люлун (південна провінція Гуйчжоу), загинули. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Читайте такожУ Киргизстані через зсув загинули 24 людини

Раніше надійшла інформація про те, що рятувальники ведуть на об'єкті пошуки 12 людей, які опинилися відрізаними від зовнішнього світу. Ще 12 осіб отримали поранення і травми. Одна з імовірних причин події - вибух газу.

До теперішнього часу всі постраждалі госпіталізовані, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Тунель Цишаньянь будується для прокладання високошвидкісної залізничної гілки і проходить через шар вугілля. Місцева влади встановлює причини інциденту.