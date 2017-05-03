В залізничному тунелі на півдні Китаю загинули 12 людей

05:42, 03 травня 2017
Світ
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Ще 12 осіб отримали поранення і травми.

REUTERS

Усі 12 осіб, які потрапили під завал у споруджуваному залізничному тунелі Цишаньянь в повіті Датан в районі міста Люлун (південна провінція Гуйчжоу), загинули. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

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Раніше надійшла інформація про те, що рятувальники ведуть на об'єкті пошуки 12 людей, які опинилися відрізаними від зовнішнього світу. Ще 12 осіб отримали поранення і травми. Одна з імовірних причин події - вибух газу.

До теперішнього часу всі постраждалі госпіталізовані, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Тунель Цишаньянь будується для прокладання високошвидкісної залізничної гілки і проходить через шар вугілля. Місцева влади встановлює причини інциденту.

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Теги: #Китай