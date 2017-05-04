У Сомалі охорона головного фінконтролера вбила міністра

У Могадішо охорона глави головного фінансового контролера Сомалі вбила міністра цивільного будівництва, відкривши вогонь по його машині, передає Медуза з посиланням на Associated Press.

Перестрілка сталася біля президентського палацу ввечері 3 травня. Чи постраждав хтось ще в результаті події, не повідомляється.

Читайте такожНового президента Сомалі обрали в авіаційному ангарі

За даними поліції, автомобіль міністра наблизився до автомобіля фінансового контролера і став їхати за ним. Охоронці останнього почали стріляти, охорона міністра відкрила у відповідь вогонь. Що саме спровокувало стрілянину, невідомо.

31-річний міністр цивільного будівництва Аббас Абдуллахі був наймолодшим членом уряду Сомалі. Він провів більшу частину життя в Кенії, де жив у таборі для біженців, і повернувся в Сомалі в 2011 році. Восени 2016 року він був обраний у парламент, а в березні зайняв пост міністра.