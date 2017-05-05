В ЄС розповіли, скільки громадян Грузії вже скористалися "безвізом"

Безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 10 тисяч громадян Грузії, починаючи з кінця березня.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Ган на спільній прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, повідомляє Грузія Online.

Він зазначив, що вітає повне набуття чинності процесу візової лібералізації.

"10 тисяч громадян Грузії вже скористалися безвізовим режимом із Європою, і я впевнений, що все це продовжиться згідно з нашими планами, щоб ми побачили процес візової лібералізації як надання людині свободи подорожувати без будь-яких бар'єрів. Це відкритість з боку ЄС, це політика відкритих дверей з боку структур ЄС", - сказав Хан.

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"Дуже важливо постійно розвивати проведені реформи. Це ще раз доводить безвізовий режим і ті реформи, які були спрямовані на досягнення цих серйозних цілей", - додав єврокомісар.

Як відомо, безвізовий режим між Грузією і ЄС набув чинності 28 березня. Безвізовий режим для громадян України, як очікується, запрацює орієнтовно з 11 червня.