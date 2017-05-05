Росія заявила про припинення роботи своєї бойової авіації в Сирії

Росія з 1 травня припинила застосування авіації в Сирії в рамках підписаного меморандуму про зони деескалації в Сирії, заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковник Сергій Рудськой.

"З 00:00 годин 1 травня припинено застосування авіації ВКС Росії в районах, відповідних до зон деескалації, визначених меморандумом", - сказав він.

За словами Рудського, "командування російського угруповання військ в Сирії провело комплекс заходів, який забезпечив створення сприятливих умов для підписання Меморандуму", пише ТАСС.

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Рудський зазначив, що Росія продовжить операцію зі знищення терористів в районі Кабун, які обстрілюють російське посольство в Дамаску. "В цю зону (де оголошено деескалацію конфлікту) не включений район Кабун, який повністю контролюється бойовиками "Джебхат ан-Нусри" і звідки здійснюються постійні обстріли Дамаска, в тому числі російського посольства. Операція по знищенню терористів в цьому районі буде продовжена", - сказав він.

Рудський повідомив, що зона району Кабун розташована в третій зоні деескалації - Східної Гути, але не входить до неї за наявності там бойовиків "Джебхат ан-Нусри".

Меморандум про створення зон деескалації підписали в четвер в Астані глава російської делегації, спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв, заступник міністра закордонних справ Туреччини по Близькому Сходу і Африці Седат Регіонал, заступник міністра закордонних справ Ірану у справах арабо-африканських країн Хосейн Джабер Ансарі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня минулого року Путін оголосив про виведення російських військ з Сирії, але інформація про загибель військових у цій країні продовжувала надходити. Так, 24 березня 2016-го інформагентства повідомили про загибель офіцера російського спецназу, який брав участь в операції під Пальмірою — незважаючи на вивід основної групи військ, в Сирії залишаються підрозділи російської армії. Список російських втрат в Сирії складається з понад 30 осіб. Точні дані про загибель російський військових засекречені.

Довідка УНІАН. З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Повстанці Вільної Сирійської Армії та інших груп воюють за повалення режиму Башара аль-Асада. З 2014 року очолювана Сполученими Штатами міжнародна коаліція здійснює військову повітряну операцію проти бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, яка воює як проти аль-Асада, так і проти Вільної Сирійської Армії.

На території Сирії також діють інші терористичні і радикальні ісламістські формування як Фронт ан-Нусра, бойовики Хезболли та інші угруповання. У збройному конфлікті в Сирії за п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців покинули свої будинки.