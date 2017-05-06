У Йоркширі вкрали 24 тисячі бджіл вартістю до 2 тисяч фунтів

В англійському графстві Південний Йоркшир сталася дивна крадіжка: хтось вивіз з бортницького господарства 24 тисячі бджіл, причому злодії діяли надзвичайно професійно - зі знанням звичок комах.

Як повідомляє Російська служба ВВС, вулики і бджоли загальною вартістю 2 тис. фунтів (2,6 тис. доларів) зникли з ферми неподалік від Донкастера.

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Йоркширская поліція, що розслідує інцидент, зазначила, що це перша крадіжка такого роду цього року на території Британії.

На місці злочину було знайдено димар - пристрій для обкурювання бджіл з метою їх приборкання, а отже, викрадачі змогли виїхати без укусів, забравши максимально можливу кількість комах.

Експерт Британської асоціації бджолярів Діана Робертс вважає, що викрадачі після використання димаря, найімовірніше, заблокували входи у вулики з одурманеними бджолами.

"Ви не зможете просто взяти й запхати вулик на заднє сидіння авто – вас би покусали з голови до п'ят", - говорить Робертс.

Експерт також вважає, що зловмисники можуть розділити робочих бджіл на партії, щоб продати їх недобросовісним перекупникам.