У Москві проходить мітинг під гаслом "Досить Путіна" (фоторепортаж)

У Москві проходить санкціонований мітинг під гаслом "Досить Путіна". Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на проспекті Сахарова зібралося кілька тисяч людей. Місце проведення акції оточене тимчасовим металевим огородженням, вхід лише після огляду поліцією.

Мітинг присвячений п'ятій річниці масових протестів 6 травня 2012 року в Москві, які відбулися напередодні третьої інавгурації президента РФ Володимира Путіна і закінчилися масовими заворушеннями, а надалі засудженням на реальні строки ув'язнення кількох десятків росіян.

Учасникам акції роздають значки з написом "Свободу героям 6 травня", а також білі стрічки з написом "5 років Болотній".

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Також можна побачити плакати: "9 травня свято, а в мене відберуть останні", "Держава має захищати нас, а не їздити", "Гомофобія вбиває", "Ярмо ФСБ" та інші. Багато хто тримає в руках прапори РФ різних опозиційних партій і рухів Росії.

У коментарі УНІАН активіст Ільдар Дадін, який за участь в антивоєнних пікетах був засуджений на три роки колонії, заявив, що його діяльність, як і раніше, спрямована на припинення війни проти України. "Я відчуваю, що вина за ту кров, що пролита моєю країною в Україні, лежить і на моїй совісті, як на громадянина Росії, який не зміг цьому запобігти", - сказав Дадін, який прийшов на мітинг із пов'язаним на плечі прапором України.

На сцені був встановлений банер із написом: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова!". Але його зірвали правоохоронці після вказівки чоловіка у цивільному.

Очікується, що акція триватиме до 15.00.