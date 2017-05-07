За першими підрахунками Макрон набирає понад 60% на виборах президента Франції

Незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон, який обстоює проєвропейські погляди, відповідно до перших підрахунків, є лідером виборчих перегонів у день голосування та набирає понад 60% голосів французьких виборців.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті бельгійського телеканалу RTBF.

За даними телеканалу, отриманими на основі зібраної інформації з декількох надійних джерел, підримка Макрона коливається на рівні 62-64% голосів.

Водночас зазначається, що голосування ще не закінчилося. Виборчі дільниці закриваються о 19:00, а у великих містах о 20:00 за місцевим часом (20:00 та 21:00 за Києвом відповідно).

При цьому телеканал прогнозує, що на даний момент здається, що Макрон стає новим президентом Франції.

Як відомо, очікується, що перші результати у Франції повинні почати оголошувати орієнтовно в 20:00 за паризьким часом (о 21:00 за Києвом).