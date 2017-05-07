За першими підрахунками Макрон набирає понад 60% на виборах президента Франції
За даними телеканалу, отриманими на основі зібраної інформації з декількох надійних джерел, підтримка Макрона коливається на рівні 62-64% голосів.
Незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон, який обстоює проєвропейські погляди, відповідно до перших підрахунків, є лідером виборчих перегонів у день голосування та набирає понад 60% голосів французьких виборців.
Читайте такожВибори президента Франції: соціологи розповіли про настрої виборців перед другим туром
Про це йдеться у повідомленні на сайті бельгійського телеканалу RTBF.
За даними телеканалу, отриманими на основі зібраної інформації з декількох надійних джерел, підримка Макрона коливається на рівні 62-64% голосів.
Водночас зазначається, що голосування ще не закінчилося. Виборчі дільниці закриваються о 19:00, а у великих містах о 20:00 за місцевим часом (20:00 та 21:00 за Києвом відповідно).
При цьому телеканал прогнозує, що на даний момент здається, що Макрон стає новим президентом Франції.
Як відомо, очікується, що перші результати у Франції повинні почати оголошувати орієнтовно в 20:00 за паризьким часом (о 21:00 за Києвом).