Вибух у центрі Рима: ЗМІ повідомляють про подвійний вибух біля будівлі поштамту

В районі Авентін в центральній частині Рима стався подвійний вибух, повідомляє Дощ з посиланням на видання Rai.

Подвійний вибух стався недалеко від будівлі поштамту. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль.

На місці працюють пожежники, сапери і поліцейські. Постраждалих в результаті вибуху немає.

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Повідомляється, що причини вибуху з'ясовуються, не виключена будь-яка версія, в тому числі використання саморобного вибухового пристрою. Він був установлений між двома автомобілями. Вся прилегла зона оточена, деталі події з'ясовуються.