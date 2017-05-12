Вибух у центрі Рима: ЗМІ повідомляють про подвійний вибух біля будівлі поштамту
12:37, 12 травня 2017Світ
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На місці працюють пожежники, сапери і поліцейські. Постраждалих в результаті вибуху немає.
Подвійний вибух стався недалеко від будівлі поштамту / фото Тwitter @BLNadeau
В районі Авентін в центральній частині Рима стався подвійний вибух, повідомляє Дощ з посиланням на видання Rai.
Подвійний вибух стався недалеко від будівлі поштамту. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль.
На місці працюють пожежники, сапери і поліцейські. Постраждалих в результаті вибуху немає.
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Повідомляється, що причини вибуху з'ясовуються, не виключена будь-яка версія, в тому числі використання саморобного вибухового пристрою. Він був установлений між двома автомобілями. Вся прилегла зона оточена, деталі події з'ясовуються.
Package bomb explodes outside Rome post office. Car damages. No injuries. pic.twitter.com/SzQl66k1Lp— Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) May 12, 2017
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