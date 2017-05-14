Тіллерсон назвав неможливим перезавантаження відносин із Росією

Адміністрація Дональда Трампа не має наміру починати вибудовувати відносини з Росією "з чистого аркуша". Про це в інтерв'ю на телеканалі NBC заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає РБК.

"Я думаю, що терміни на зразок "перезавантаження відносин" використовуються дуже часто. Перезавантаження неможливе, тому що неможливо стерти минуле і почати все з чистого аркуша. Ми стартуємо з того місця, де зараз перебуваємо", - сказав держсекретар.

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Тіллерсон визнав, що в даний час відносини між Вашингтоном і Москвою знаходяться "на найнижчому рівні" з моменту закінчення холодної війни.

"Це нездорова ситуація як для всього світу, так і для нас. Не в інтересах американського народу і наших національних інтересів, щоб відносини з Росією залишалися на такому рівні. Чи вдасться поліпшити або все залишиться як і раніше, покаже майбутнє", - підкреслив він.

Американський держсекретар також повідомив, що у Росії і США є широке коло питань, які вони повинні обговорити. "Очевидно, що один з них - втручання Москви у президентські вибори. Воно підтверджується документами і абсолютно прозоро", - сказав він.