У столиці Ємену оголошено надзвичайний стан через холеру
04:10, 15 травня 2017Світ
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Міністерство охорони здоров'я Ємену закликало міжнародні гуманітарні організації надати країні допомогу в боротьбі з епідемією холери.
REUTERS
У єменській столиці Сані, підконтрольній повстанцям-хуситам, оголошено надзвичайний стан через спалах холери.
Міністерство охорони здоров'я Ємену закликало міжнародні гуманітарні організації надати країні допомогу в боротьбі з епідемією холери.
Система охорони здоров'я Ємену, сильно постраждала від військових дій, не може впоратися з епідемією, додали в міністерстві.
11 травня в ООН повідомили, що за останній час від холери в Ємені загинув 51 людина.
За даними "Червоного хреста", станом на 14 травня число загиблих склало 115 осіб.
Передбачається, що число заражених становить від 2,7 тис. до 8,5 тис. осіб.
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