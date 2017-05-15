У столиці Ємену оголошено надзвичайний стан через холеру

У єменській столиці Сані, підконтрольній повстанцям-хуситам, оголошено надзвичайний стан через спалах холери.

Міністерство охорони здоров'я Ємену закликало міжнародні гуманітарні організації надати країні допомогу в боротьбі з епідемією холери.

Система охорони здоров'я Ємену, сильно постраждала від військових дій, не може впоратися з епідемією, додали в міністерстві.

11 травня в ООН повідомили, що за останній час від холери в Ємені загинув 51 людина.

За даними "Червоного хреста", станом на 14 травня число загиблих склало 115 осіб.

Передбачається, що число заражених становить від 2,7 тис. до 8,5 тис. осіб.