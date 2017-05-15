Міс Америка стала співробітниця комісії з ядерного регулювання (фоторепортаж)

У Лас-Вегасі ввечері 14 травня обрали найкрасивішу дівчину Америки. Цього року корона міс США дісталася представниці штату Вашингтон Карі Маккалоу.

Як зазначає Reuters, що 25-річна Маккалоу має вчену ступінь з хімії і працює в комісії з ядерного регулювання США.

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Примітно, що відповідаючи на традиційні запитання для фіналісток конкурсу, Маккалоу заявила, що доступна медична допомога є привілеєм для людей, які мають роботу, чим викликала чимале засудження у соцмережах.

Також вона зазначила, що не є феміністкою, проте виступає за рівні права між чоловіками та жінками.

При цьому першою віце-міс стала Чаві Верг з Нью-Джерсі, другий - Меридіт Гулд з Міннесоти.

Зазначимо, тепер Кара Маккалоу представлятиме США на конкурсі краси Міс Всесвіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ підмітили тенденцію, згідно з якою останнім часом колишні королеви краси йдуть в монахині.