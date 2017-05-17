У Франції сформували новий кабінет міністрів із 12 чоловіків і 11 жінок

У Франції сформували новий кабінет міністрів, до складу якого увійшли 22 міністри, серед них - члени попереднього уряду, члени партії президента Франції Еммануеля Макрона і представники інших партій.

Про це повідомили новообраний глава держави Макрон і прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, передає «Дождь».

У складі уряду - 12 чоловіків (з прем'єр-міністром) і 11 жінок. Жінки, в основному, відповідають за такі фракції, як гендерна рівність, інвалідність, спорт, охорона здоров'я і культура. Le Monde називає уряд «відносно молодим», середній вік кабінету міністрів становить 54 роки, серед них є троє 30-річних представників.

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На посаду очільника МЗС призначений 69-річний Жан-Ів Ле Дріан. До цього він був міністром оборони Франції і більш сорока років входив до партії соціалістів. Незважаючи на те, що від партії обирався Олланд, міністр підтримав Макрона.

Очільником МВС Франції став колишній мер Ліона 69-річний Жерар Коллон, який підтримує соціалістів. Коллон підтримував Макрона, ще коли той був міністром економіки Франції.

Місце міністра оборони посіла колишній депутат Європарламенту і член партії «Демократичний рух» Сільві Гулар. Від цієї партії до складу уряду також увійшов її лідер - 65-річний центрист Франсуа Байру став міністром юстиції.

Пост міністра економіки посів правоцентрист від «республіканців» 48-річний Брюно Ле Мер. До цього він працював держсекретарем Франції з європейських справ, міністром з питань сільського господарства, продовольства, рибальства та територіального планування.

Міністрів від партії «республіканців» виключили з партії за підтримку Макрона, повідомив генеральний секретар партії Бернар Акковер. Йдеться про Брюно Ле Меаі і Джеральда Дарманена, які очолили міністерства економіки і міністерства у справах бюджету.

Міністром екології став колишній телеведучий Ніколя Халот.

Як заявив генеральний секретар руху «Вперед» Рішар Ферран, Макрон зібрав уряд з людей з різним політичним досвідом і різними поглядами. На його думку, це допоможе «подолати політичні розбіжності заради загального блага».

Раніше президент Франції пообіцяв сформувати баланс політичних сил в уряді. Прем'єр-міністром уряду він призначив правоцентриста Едуара Філіппа.

Якщо рух переможе, то Макрон зможе безперешкодно займатися внутрішньою і зовнішньою політикою, відзначає Bloomberg. В опитуванні про склад нового уряду на сайті видання Le Figaro більшість користувачів відзначили, що задоволені обраними міністрами.