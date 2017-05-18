Два російські винищувачі СУ-24 пролетіли біля голландського фрегата
03:57, 18 травня 2017Світ
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Проліт не представляв загрози, проте два винищувачі ВПС Швеції були підняті в повітря і супроводжували російські винищувачі.
Ілюстрація REUTERS
Два російські винищувачі СУ-24 16 травня тричі пролетіли біля голландського фрегата Evertsen, що йде в Балтійському морі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.
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Відзначається, що проліт не представляв загрози, проте два винищувачі ВПС. Швеції були підняті в повітря і супроводжували російські винищувачі.
Evertsen в даний час є частиною першою постійної військово-морської групи НАТО.
Як йдеться у повідомленні, ситуація у сфері безпеки на східному кордоні НАТО погіршилася в останні роки.
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