Два російські винищувачі СУ-24 пролетіли біля голландського фрегата

Два російські винищувачі СУ-24 16 травня тричі пролетіли біля голландського фрегата Evertsen, що йде в Балтійському морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

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Відзначається, що проліт не представляв загрози, проте два винищувачі ВПС. Швеції були підняті в повітря і супроводжували російські винищувачі.

Evertsen в даний час є частиною першою постійної військово-морської групи НАТО.

Як йдеться у повідомленні, ситуація у сфері безпеки на східному кордоні НАТО погіршилася в останні роки.