Команда Трампа дізналася про розслідування проти Флінна до його призначення - NYT

Перехідна команда президента США Дональда Трампа знала про розслідування відносно колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна до його призначення на посаду, передає The New York Times.

Відзначається, що Флінн 4 січня повідомив нинішньому юрисконсульт Білого дому Дональду Макгану про те, що проти нього ведеться розслідування за роботу лобістом в Туреччині.

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При цьому він був призначений на посаду радника президента США з національної безпеки після інавгурації Трампа 20 січня.

Раніше повідомлялося, що в лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, попросив припинити розслідування в відношенні екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна.