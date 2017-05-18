Помер вокаліст культових груп Soundgarden і Audioslave Кріс Корнелл

Американський гітарист, композитор і вокаліст, фронтмен групи Soundgarden і вокаліст Audioslave, помер у віці 52 років. Про це повідомляє АВС.

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За словами його представника Брайана Бамбері, Корнелл був у той час в турі. Він помер вночі в середу в Детройті. Представник музиканта назвав смерть "раптовою і несподіваною", а також додав, що його сім'я тісно співпрацює з судмедекспертами, щоб визначити її причини.

Крісса Корнелла виділяв потужний діапазон голосу у майже чотири октави. Він був фронтменом Soundgarden, яка була однією з найбільш відомих гранджевих груп Сіетла 1990-х разом з Nirvana, Pearl Jam і Alice in Chains.

Навесні 2017 року Корнелл випустив сольний трек The Promise і планував записати новий пальбом з Soundgarden.