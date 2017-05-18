У США суд присяжних виправдав співробітницю поліції, яка застрелила беззбройного афроамериканця
Сім'я вбитого назвала вирок несправедливим.
Суд виправдав офіцера поліції міста Талса (штат Оклахома) Бетті Шелбі, яка застрелила беззбройного афроамериканця Теренса Кратчера. Вердикт винесла колегія присяжних, в яку входили дев'ять білих і троє чорношкірих, пише Meduza.
Сім'я Кратчера назвала вирок несправедливим. За словами родичів убитого, він не нападав на поліцейських і не становив жодної загрози.
Після винесення виправдувального вироку Шелбі біля будівлі суду зібрався натовп протестувальників. Вони вигукували гасла проти «расистської поліції».
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40-річний Теренс Кратчер був застрелений в Талсі 16 вересня 2016 року. Поліція прибула за дзвінком очевидця, який повідомив, що якийсь чоловік тікає в сторону від машини, кинутої посеред дороги, і кричить, що вона може вибухнути. Поліцейські вважають, що від Кратчера виходить безпосередня загроза. Спочатку в нього вистрілили з тазера, а потім Бетті Шелбі відкрила вогонь з пістолета.
За словами Шелбі, Кратчер то піднімав руки вгору, то ховав їх у кишені, при цьому не реагував на її накази. На відеозапису інциденту видно, що безпосередньо перед пострілом Кратчер йшов по дорозі з піднятими руками.
Розтин показав, що вбитий перебував під впливом наркотиків.
Відразу після вбивства Кратчера в Талсі пройшли акції протесту проти поліцейського насильства. Шелбі була арештована, але потім звільнена під заставу.