У США суд присяжних виправдав співробітницю поліції, яка застрелила беззбройного афроамериканця

Суд виправдав офіцера поліції міста Талса (штат Оклахома) Бетті Шелбі, яка застрелила беззбройного афроамериканця Теренса Кратчера. Вердикт винесла колегія присяжних, в яку входили дев'ять білих і троє чорношкірих, пише Meduza.

Сім'я Кратчера назвала вирок несправедливим. За словами родичів убитого, він не нападав на поліцейських і не становив жодної загрози.

Після винесення виправдувального вироку Шелбі біля будівлі суду зібрався натовп протестувальників. Вони вигукували гасла проти «расистської поліції».

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40-річний Теренс Кратчер був застрелений в Талсі 16 вересня 2016 року. Поліція прибула за дзвінком очевидця, який повідомив, що якийсь чоловік тікає в сторону від машини, кинутої посеред дороги, і кричить, що вона може вибухнути. Поліцейські вважають, що від Кратчера виходить безпосередня загроза. Спочатку в нього вистрілили з тазера, а потім Бетті Шелбі відкрила вогонь з пістолета.

За словами Шелбі, Кратчер то піднімав руки вгору, то ховав їх у кишені, при цьому не реагував на її накази. На відеозапису інциденту видно, що безпосередньо перед пострілом Кратчер йшов по дорозі з піднятими руками.

Розтин показав, що вбитий перебував під впливом наркотиків.

Відразу після вбивства Кратчера в Талсі пройшли акції протесту проти поліцейського насильства. Шелбі була арештована, але потім звільнена під заставу.