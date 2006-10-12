Статуя Ісуса Христа на горі Корковадо оголошена святинею (фото)

Всесвітньо відома статуя Ісуса Христа-Спокутувача в Ріо-де-Жанейро оголошена національним надбанням і національною бразильською святинею. На честь відкритої 75 років тому 38-метрової кам`яної статуї Спасителя на горі Корковадо у четвер відбулося багато заходів.

Головним з них стало освячення єпископом Ріо-де-Жанейро Еузебіо Шейдом, який оголосив статую не тільки головною визначною пам`яткою, а й одною з головних святинь Бразилії, нарівні з Богоматір`ю Апаресидою (Богоявленською), день якої відзначався у четвер по всій Бразилії як головне національне релігійне свято.

Біля підніжжя статуї Христа відбулася урочиста меса, під час якої кардинал зачитав послання Папи Римського Бенедикта XVI, який привітав бразильців з ювілеєм.

Задум церкви - перетворити об`єкт цікавості кожного туриста на місце святого паломництва. Щорік статую Христа відвідують до 600 тисяч осіб. Тепер їх кількість зросте на третину, вважають представники церкви, за рахунок віруючих, які захочуть відвідати святе місце, а також молодят, охочих побратися на висоті 700 метрів над рівнем моря або похрестити дітей.

Щодня сотні машин і автобусів з туристами паркуються на нижньому майданчику гори Корковадо, звідки вони пішки піднімаються до статуї. 38-метрову статую Христа видно в Ріо-де-Жанейро практично звідусіль. Сьогодні важко навіть уявити, що лише 75 років тому її не було.

До підніжжя статуї Христа з району Косме Велью в центрі Ріо-де-Жанейро піднімається червоного кольору поїзд з пари вагончиків, який в ці дні також святкує день народження. Проте потяг на живописну гору Корковадо був пущений 122 років тому з благословення імператора Педру Другого.

А сама ідея спорудження на вершині статуї Спокутувача належить його доньці принцесі Ізабел, яку в Бразилії дуже шанують. 1888 року Ізабел запропонувала влаштувати конкурс на кращий проект, який через три роки виграв скульптор Еейтор да Сілва Коста. Проте політичні події і повалення монархії на довгі роки відстрочили роботи. Тільки 1922 року був закладений перший камінь, а будівництво почалося в 1926-му і завершилося в 1931 році.

РІА "Новости"