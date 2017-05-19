Флінн проігнорував повістку в Конгрес

Екс-радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн проігнорував повістку, згідно з якою він повинен був надати Конгресу США всі існуючі докази його відносин з російськими офіційними особами.

Про це повідомив Associated Press голова комітету з розвідки Річард Бар.

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Юридичні експерти кажуть, що навряд чи Флінн погодиться передати документи Конгресу, тому що в цьому випадку він відмовиться від своєї конституційної гарантії від самозвинувачення.

Після того, як минулого місяця відставний генерал Флінн відмовився надати комітету необхідну інформацію добровільно, 11 травня йому передали повістку.

Флінн подав у відставку 13 лютого. Причиною його відходу в Білому домі назвали "втрату довіри" з боку президента.