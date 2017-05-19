США направили до Корейського півострова авіаносець Ronald Reagan - CNN
06:28, 19 травня 2017Світ
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Військовий корабель буде задіяний у навчаннях разом з авіаносцем Carl Vinson.
Ілюстрація / REUTERS
Авіаносець ВМС США направили Ronald Reagan до Корейського півострова у зв'язку із загостренням ситуації в регіоні після пуску ракети КНДР.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох чиновників у сфері оборони США.
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Військовий корабель буде задіяний у навчаннях разом з авіаносцем Carl Vinson.
Відзначається, що він буде виконувати різні навчальні завдання, але «насамперед зосередиться на здатності безпечно запускати і приймати літаки».
У квітні ВПС Японії провели навчання з літаками авіаносця США Carl Vinson.
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