США направили до Корейського півострова авіаносець Ronald Reagan - CNN

Авіаносець ВМС США направили Ronald Reagan до Корейського півострова у зв'язку із загостренням ситуації в регіоні після пуску ракети КНДР.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох чиновників у сфері оборони США.

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Військовий корабель буде задіяний у навчаннях разом з авіаносцем Carl Vinson.

Відзначається, що він буде виконувати різні навчальні завдання, але «насамперед зосередиться на здатності безпечно запускати і приймати літаки».

У квітні ВПС Японії провели навчання з літаками авіаносця США Carl Vinson.