Британець планував масові вбивства у США

У Великій Британії підсудний зізнався, що планував масові вбивства. За даними слідства, 34-річний житель Лондона Дірен Барот мав намір використовувати так звану "брудну бомбу", при детонації якої відбувається радіоактивне зараження місцевості. Як стверджувалося на суді, його метою було "нанести тілесні ушкодження, влаштувати терор, а також викликати страх і хаос". Д.Барот також планував вибухи в декількох американських фінансових установах з метою "убити якомога більше ні в чому не винних людей".

Як вказав прокурор Едмунд Лоусон, поліція розкрила ці плани, проаналізувавши інформацію, що містилася в комп`ютері Д.Барота, який був заарештований в серпні 2004 р. За даними слідства, він збирався висадити будівлі Міжнародного валютного фонду і Усесвітнього банку у Вашингтоні, Фондову біржу і офіси фінансового гіганта Citigroup у Нью-Йорку, а також офіси страхової компанії Prudential в Нью-Джерсі. "Планувалося здійснити вибухи в цих організаціях без жодного попередження, так що метою їх було вбивство якомога більшої кількості безневинних жертв", - заявив прокурор.

В ході судових слухань стало також відомо, що обвинувачений мав намір висадити три автомобілі, начинених вибухівкою і газовими балонами, на підземних стоянках у Великій Британії. Ці акції мали стати, як висловився прокурор, "наріжним каменем" цілої серії синхронних атак.

Вирок Д.Бароту буде ухвалений пізніше, передає "Бі-бі-сі".

РБК